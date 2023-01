Picchiò e rapinò una donna | va in carcere dopo 15 anni

(Di sabato 28 gennaio 2023)unainsieme ad un altro complice. A distanza di quasi quindicidai fatti è diventata definitiva la condanna di 4e 6 mesi che ora dovrà scontare in. L'uomo, un ...

una donna insieme ad un altro complice. A distanza di quasi quindici anni dai fatti è diventata definitiva la condanna di 4 anni e 6 mesi che ora dovrà scontare in carcere. L'uomo, un ...... 'Dopo sei anni da quella maledetta notte in cui quell'uomo mie abusò di me che ero ... Lì la colpì violentemente al volto, lae abusò di lei mentre era senza sensi a terra. A Roma si ...