Pfizergate | un video smaschera lo scandalo delle Big Pharma

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen – Ha raggiunto le dodici milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore, l’ultima clip di Project Veritas. I giornalisti di inchiesta hanno pubblicato unin cui un inviato sotto copertura dialoga con Jordon Trishton Walker, dirigente della multinazionale del farmaco Pfizer, e quello che ne emerge è sconvolgente. Fanno letteralmente tremare i polsi le parole di Walker che, secondo Project Veritas, ricoprirebbe il delicato ruolo di direttore per la ricerca e lo sviluppo di Pfizer: “Unacose che stiamo esplorando è come, perché non lo mutiamo il Covid noi stessi in modo da poter creare, sviluppare preventivamente nuovi vaccini, giusto? Quindi, dobbiamo farlo. Se lo faremo, però, c’è il rischio che, come puoi immaginare, nessuno vuole che un’azienda farmaceutica muti … virus”. E ancora: “Non dirlo a nessuno. Promettimi che ...