Perugia | UFFICIALE | un attaccante ex Cagliari all'Ancona

: Alfred Gomis è un nuovo portiere del Como Il Como 1907 ha ufficializzato l'ingaggio a ... sabato 28 ore 14 Brescia - Como, Ascoli - Palermo, Bari -, Cosenza - Parma, Sudtirol - ...A coadiuvare il fischietto friulano ci saranno gli assistenti Tolfo e Lombardi, il quartoGrasso, mentre Guida e Margani saranno in sala VAR. Bari -: i precedenti Tra Bari e...

Bari-Perugia, le formazioni ufficiali: senza Cheddira c'è Antenucci. Di Carmine preferito a Di Serio TUTTO mercato WEB

L'Ancona (serie C) rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Perugia (serie B) il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Federico Melchiorri (classe 1987 ex Cagliari e Spal), che ...Sono 13 i punti in classifica che separano il Bari (4°) dal Perugia (18°) ma non è assolutamente il caso di sottovalutare gli avversari. Indubbiamente il pronostico è tutto a favore dei ...