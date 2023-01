Perugia in festa per il patrono San Costanzo | ecco il programma

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 gennaio 2023)per ilSan. Sono diversi gli eventi previsti, non solo nella giornata di domenica 29 gennaio, ma anche per quella oggi sabato, cui parteciperanno il sindaco Andrea Romizi e i membri della giunta comunale. Oggi sabato 28 alle 17 inla processione della Luminaria, presieduta dall’arcivescovo di-Città della Pieve, Ivan Maffeis. Il corteo, in partenza da Palazzo dei Priori, percorrerà le vie delle città per arrivare alla basilica di Sandove, alle 18, sono ini Primi Vespri con offerta del cero e dei doni da parte del sindaco die la partecipazione della Corale della Polizia locale. Domani domenica 29 dalle 8 alle 20 in Borgo XX Giugno sarà presente la ...