Perché Zelensky a Sanremo non mi piace

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 gennaio 2023) Al posto suo farei lo stesso. Eppure in dissenso da quanto ho letto su Huffpost, io lo trovo fuori luogo. La colpa della guerra è di Putin e l'Ucraina va sostenuta, ma non ho bisogno diper pensarla così. Penso e spero che non ne abbiano bisogno neanche gli italiani