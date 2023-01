Perché recuperare Hip Hop Evolution | la serie che racconta il rap americano

Leggi su gqitalia

(Di sabato 28 gennaio 2023) Hip Hopè LAda guardare per fare un viaggio dentro il rap. In programmazione su Netflix, ripercorre la storia che ha visto la genesi dell'hip hop attraverso il racconto dei suoi protagonisti: mc e rappresentanti dello showbusiness che si sono lasciati ispirare dalla malìa del beat. E lo hanno interpretato a loro modo. Per protesta, per amore, per moda. Ognuno con le proprie motivazioni ha spinto un passo più in là la storia e l'evoluzione di uno dei generi più amati, che ha avuto origine negli anni Settanta, nei sobborghi americani. A guidare la narrazione e le interviste (di alto livello) in Hip Hopè Shad Kabango, MC e giornalista che, partendo dal Bronx,in presa diretta e attraverso i suoi protagonisti,come l'hip hop sia passato da fenomeno underground ...