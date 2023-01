“Perché proprio io?” | il risveglio del ragazzo sopravvissuto all’incidente sulla Nomentana

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Non ricordava quasi nulla Leonardo Chiapparelli, il 21enne unicodel terribile incidente automobilisticodi Roma. Si è risvegliato al sesto piano del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Sant’Andrea, e solo in quel momento ha saputo della morte dei cinque amici che erano in macchina con lui. È stato il padre Giuseppe a dargli la notizia, dopo che la Tac ha escluso complicazioni per suo figlio. Leo non sarebbe in pericolo di vita, ieri ha parlato con la madre e con uno psicologo. Presto potrebbe essere sentito anche dai carabinieri che lo ritengono un prezioso testimone di quello che è successoCinquecento, omologata per quattro passeggeri,quale invece viaggiavano in sei. Il giovane come prevedibile è ancora sotto shock, avrebbe detto solo: “Non ricordo ...