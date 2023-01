Perché più privacy vuol dire più libertà

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nella Giornata internazionale della protezione dei dati personali, il Garante ci ricorda come il modello di business dell'internet attuale si basi sullo scambio di informazioni contro servizi. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare

... alla cui vicenda Giachetti ha fatto riferimento, è stato in questa 'terra di mezzo'di sei ...l'avvocato Marina Silvia Mori che ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo...Inha il recente riconoscimento della legge 104 per se stessa. Non accettare di spostare la sede di lavoro di Loredana è inutilmente vessatorio per la nostra assistita, nonchè discriminatorio nei ...

Perché le Borse scommettono sullo scenario migliore per l ... Il Sole 24 ORE

Più soldi ai docenti del Nord Un coro di no con qualche sì. “Ministero si impegni a colmare il divario del Sud”. Crepet, “Più soldi ai docenti bravi” Orizzonte Scuola

CARFAGNA: DA VALDITARA PROPOSTA PERICOLOSA 9 colonne

Laureati che fanno i collaboratori scolastici: sono sempre di più, in attesa di altro. “La formazione non viene valutata, siamo alla pari di chi ha qualifica” Orizzonte Scuola