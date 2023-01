Perché molti automobilisti versano l’olio d’oliva nel serbatoio | ecco cosa accade

Leggi su moltouomo

(Di sabato 28 gennaio 2023)neldella propria auto?? Quali sono i rischi per il motore della vettura? Scopriamolo. Con il prezzo della benzina alle stelle,italiani non sono in grado di permettersi di fronteggiare il caro carburante. Lo scenario incoraggia sempre più italiani a cercare alternative per risparmiare le spese di carburante. Alcuninon hanno esitato a sostituire il carburante con olio di oliva. Questa pratica è legale in Italia?. Guidare con olio extravergine di oliva: quali sono i rischi per il motore della tua auto? Poiché gli oli vegetali sono ...