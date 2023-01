Perché le donne portano il velo in testa quando sono in chiesa?

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 28 gennaio 2023) Chi lo vede come un segno di riverenza, chi come un elemento della tradizione che non deve essere abbandonato. Ma qual è il vero motivo per cui lelo indossano? Una domanda che in tanti si pongono e a cui attraverso un piccolo excursus anche storico, cerchiamo di rispondere.leil L'articolo proviene da La Luce di Maria.