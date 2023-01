Perché è giusto scrivere «prosieguo» | spiegato dall’Accademia della Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 gennaio 2023) TrattoRisposta Posso dire anzitutto di aver verificato io stesso la possibile interferenza trae sussiego: mi è infatti capitato di trovare, in un testo burocratico, l’espressione nel susseguio nel senso di ‘nel proseguimento’, ‘nel seguito’. Anche in rete esempi di susseguio ‘sequenza’ e a susseguio di ‘in seguito a’ non mancano. Ma si tratta di forme inaccettabili. In realtàe sussiego sono due parole che hanno origine e significato del tutto diversi, ma che si possono indebitamente confondere per una certa somiglianza fonetica, data dalla presenza in entrambesequenza -sieg-, in grafia fonetica ‘sj??, e anche per l’esistenza di forme come susseguente, susseguenza, susseguire, legate asul piano ...