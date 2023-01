Per chi sa cercare le tenerezze del cuore dove meno te l' aspetti

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 gennaio 2023) A LETTO CON SARTREGenere: melodramma dell’assurdoRegia: Samuel Benchetrit. Con François Damiens, Vanessa Paradis, Ramzy Bedia, Gustave Kervern, JoeyStarr, Valeria Bruni Tedeschi Vanessa Paradis e Gustave Kervern in “A letto con Sartre” Leggi anche › Vanessa Paradis, a Montecarlo con hair look biondo rosato › Vanessa Paradis ha sposato (in anticipo) Samuel Benchetrit Omnia vincit amor, l’amore vince tutto. Matrovarlo questo benedetto amore? Soprattutto se sei il tirapiedi di un boss che usa solo le maniere spicce per risolvere i suoi problemi. È quello che ci racconta, con una bella dose di simpatica follia, il nuovo film di Samuel Benchetrit, che già ci aveva conquistato con ...