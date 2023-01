Peperonata In Agrodolce Ricetta

Leggi su 20migliori

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ingredienti La è una deliziosa preparazione a base di peperoni, una delle verdure più popolari in Italia. Questaprevede l’utilizzo di peperoni rossi, gialli e verdi, che vengono tagliati a fettine e poi cotti con cipolla, aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Una volta cotti, vengono aggiunti aceto bianco, zucchero di canna e una spruzzata di peperoncino in polvere per dare un po’ di sapore piccante. Ingredienti per 4 persone: – 2 peperoni rossi – 2 peperoni gialli – 2 peperoni verdi – 1 cipolla media – 2 spicchi d’aglio – 2 cucchiai di prezzemolo tritato – 2 cucchiai di olio extravergine di oliva – Sale e pepe q.b. – 2 cucchiai di aceto bianco – 2 cucchiai di zucchero di canna – Peperoncino in polvere q.b. Preparazione Per preparare la inizia lavando e asciugando bene i peperoni. Taglia poi a fettine sottili i peperoni, la cipolla e ...