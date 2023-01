Pensioni | Schlein | ' Meloni colpisce donne | ci batteremo per ' opzione donna' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il soffitto di cristallo non si rompe da sola, ma se riesci a migliorare le condizioni di vita di tutte le altre. Giorgiainvece lesulle pensioni, discriminandole sul numero dei figli, e lasciando 20.000 esodate che non potranno anticipare l'uscita. Continueremo a batterci per il ripristino di". Così la candidata alla segreteria del Pd, Elly