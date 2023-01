Pd | Stumpo | ' tessere Art 1? Tutto tracciabile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non c'è nessun problema. Esiste un regolamento, approvato dall'assemblea costituente, che andrà rispettato in ogni singolo punto". Nico, tesoriere di Articolo Uno e membro della commissione congresso Pd, risponde così all'Adnkronos su alcune indiscrezioni di stampa a proposito della partecipazione al congresso dem degli iscritti del partito guidato da Roberto Speranza, in virtù dell'adesione al percorso costituente. Gli iscritti di Articolo 1 per votare al congresso devono sottoscrivere un modulo di pre adesione al Pd, sistema che è frutto di un accordo di tutte le anime dem e il partito di Speranza. Ma ci sarebbero tensioni attorno al fatto che queste iscrizioni, autonome rispetto a quelle del Pd, possano non essere regolari e 'pesare' nel voto degli iscritti a favore di Elly Schlein, la candidata più vicina ai 'bersaniani'. Ma da ...