Pd | Picierno | ' capire quale alternativa a destra che ha già mostrato suo volto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Per noi la politica è il tutto che cambia l'impossibile, per noi essere democratici e progressisti significa lottare senza sosta per combattere ingiustizie e iniquità". Così Pina, vicepresidente del Parlamento Europeo, all'evento 'Energia popolare' a Milano con Stefano Bonaccini. "In questi anni lo abbiamo fatto, spesso non sapendolo raccontare, spesso chiudendoci troppo al nostro interno, immaginando che il nostro alfabeto fosse universale mentre la pandemia, la crisi economica, la guerra determinavano un nuovo immaginario e nuove parole d'ordine. La domanda da porci oggi èopposizione erappresentiamo ad unache ha giàil suo. Che è ilduro di chi si offre a ...