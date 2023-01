(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Letiziain Lombardia non andava bene per il suo passato nel cdx. Ma Dino, pluricandidato ex grillino cha costruito la propria carriera politica insultando i dem, quello sì. Caro Pd basta lezioni di morale, confrontiamoci sulle proposte. Non aspettiamo altro". Così Lisadi Iv su twitter.

... che avevano offerto la propria disponibilità a, una volta incassato il 'no' dal centrodestra al loro ingresso in coalizione. La capolista del Terzo polo è la renziana Lisa. Con lei, ...... Maria Stella Gelmini " vice segretaria e portavoce di Azione " e ovviamente Lisa, capolista ... ci sono Andrea La Manna, 19 anni, in lista a Monza (lista civica di Letizia) e il ...

Pd: Noja (Iv), 'Moratti no e sì Giarrusso che ha insultato dem per anni' OlbiaNotizie

Lisa Noja, la tenace capolista del Terzo Polo in Lombardia Linkiesta.it

Moratti presenta il suo programma: Lombardia locomotiva d'Italia Agenzia askanews

Le liste di Azione e Italia Viva alle elezioni in Lombardia 2023: i ... Fanpage.it

Elezioni: Regionali Lombardia, quattro i candidati alla presidenza Agenzia ANSA

(Adnkronos) – “Letizia Moratti in Lombardia non andava bene per il suo passato ... Non aspettiamo altro”. Così Lisa Noja di Iv su twitter.appoggia Letizia Moratti alla presidenza di Regione Lombardia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. L'elenco degli aspiranti candidati al Consiglio regionale è guidato a Milano da Lisa ...