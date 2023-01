Pd | Fregolent | ' accoglie no Tav Giarrusso | ormai è partito grillizzato'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Il Pdoggi il no Tav ex 5stelle Dino: unal 100%,. Il riformismonon è più di moda da quelle parti”. Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia, della presidenza del Gruppo di Azione- Italia Viva - Renew Europe.

Lo dichiara la senatrice di Azione - Italia Viva - Renew Europe, Silvia, che aggiunge: '... Perdere, dopo 40 anni, una manifestazione storica del che1200 espositori e decine di ...Lo dichiara la senatrice di Azione - Italia Viva - Renew Europe, Silvia, che aggiunge: '... Perdere, dopo 40 anni, una manifestazione storica del che1200 espositori e decine di ...

Ex Ilva, ministro Urso: «Gravi difficoltà finanziarie e situazione produttiva. Lo Stato non può essere un bancomat» La Gazzetta del Mezzogiorno

A Noceto si è tenuta la sedicesima edizione della Festa dei Nonni - ParmaDaily.it

Illeciti nelle comunità per minori: il flop della commissione d'inchiesta Vita

Transizione 4.0, Federmacchine chiede proroga dei termini di ... Innovation Post

Ritorna in auge il Palio di Vidor dopo la pandemia: Moriago vince ... Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il Pd accoglie oggi il no Tav ex 5stelle Dino Giarrusso: un partito grillizzato al 100%, ormai. Il riformismo ormai non è più di moda da quelle parti”. Lo scrive su Twitte ...