Pd | Decaro | ' incapaci promossi a ministro grazie a correnti | non ne possiamo più' **

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sono iscritto al Pd dal 2008 e in questi 14 lunghi anni, come avrebbe detto il replicante di Blade Runner, ho visto cose che voi umani... Ho visto persone assolutamenteche, avendo trovato la corrente giusta si sono ritrovati e rivestire ruoli di governo. Ho visto amici di infanzia litigare per un posto di sottogoverno. Ho visto riunioni, chat, trattative in cui si faceva finta di parlare di politica ma si parlava di politici, di loro stessi. Ho visto gente che ha imparato benissimo a parlare in un talk show ma non sa più parlare a un lavoratore". Così il sindaco di Bari, Antonio, alla convention di Stefano Bonaccini a Milano. "Ma insieme abbiamo visto i volontari attaccare manifesti, tenere aperti i circoli e prendesi un sacco di improperi dai cittadini per strada, da quelli che non volevano candidature ...