Pd | Calenda ' sottoscrive' Renzi | ' Bonaccini accoglie Giarrusso | siamo su strade diverse**

...nell'intervento di apertura della sua convention programmatica 'Energia popolare per ile per l'... 'Renzi,e Conte sono contrari al taglio alla sanità pubblica Bene ha ribadito almeno su ...Carlo, che di Azione è il leader, sottolinea però che sarebbe "un errore combinare un ... Parole alle quali risponde duramente l'esponente, Filippo Sensi : "Un ministro della Repubblica che ...

Calenda: “Mi auguro che Bonaccini vinca le primarie del Pd” Agenzia Nova

Alleanze Pd, Calenda contro Bonaccini. «No a fritto misto populista ... Open

Zelensky a Sanremo accende il dibattito politico. Contrari Conte e Calenda Il Sole 24 ORE

Pd: Calenda, ‘ho sentito Letta l’altro ieri, ma non faccio politica ... Il Sannio Quotidiano

Calenda contro il Pd: “Anime morte” Agenzia Nova

e Azione di Calenda e Renzi vuole solo dimostrare (ai riformisti del Pd e a quelli di Forza Italia) che la vera vocazione maggioritaria è la sua, sapendo che per esercitarla, se ci arriverà, ...Certo di non poter essere frainteso sul sostegno all’Ucraina, resta però perplesso, il leader di Azione Carlo Calenda per il quale «esistono ... Resta dubbioso anche il candidato segretario del Pd ...