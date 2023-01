Pd | Calenda | “Pensavo adesione Giarrusso fosse boutade”

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Vi giuro che non avevo capito che Bonaccini avesse dato l’ok.unadi. Sono allibito. Un sentito ringraziamento da parte di tutto il Terzo Polo a Bonaccini e Picierno. Avanti così”. Lo scrive su Twitter Carlo. Poco primaaveva rilanciato un tweet di Matteo Renzi, commentando “sottoscrivo”, in cui il leader Iv scrive: “Il Pd di Bonaccini nello stesso giorno cancella il JobsAct e accoglie l’ex grillino. Amici più di prima, ma la politica ci divide: siamo su due strade diverse, siamo altro, siamo altrove #TerzoPolo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

