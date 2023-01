Pd | bufera social su ingresso Giarrusso | “Così è autodistruzione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ex Iena ed ex m5s, ma ha anche dei difetti”, scrive Ciro. “Ma ‘no grazie’ non si poteva dire, vero?”, aggiunge Marco e Mauro Tomassetti twitta: “Spero che nessuno lo prenda sul serio, di buffoni ce ne sono già abbastanza. Quale sarebbe il valore aggiunto di cui è portatore, oltre al suo unico voto?”. Pioggia di commenti negativi e molte ironie suialla notizia dell’nel Pd di Dino. L’eurodeputato ex-M5S lo ha annunciato all’iniziativa a Milano, organizzata da Stefano Bonacini, di sui sarà sostenitore al congresso. Un ‘salto’ che ha destato perplessità “Che schifo. Chi non ha un’identità politica, salta da un partito all’altro, pur di rimanere incollato ad una poltrona”, scrive Giusy. Mentre Silvana Colombo invita il Pd a ripensarci: “Pd, se rimane un minimo di dignità e senso di identità, ...