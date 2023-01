Pd | Boccia | ' non serve amministratore di condominio ma rivoluzione Schlein'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il congresso non può essere una conta tra gruppi locali e, men che meno, una corrida tra gruppi contrapposti perché non è questo quello che si aspettano le elettrici e gli elettori della sinistra italiana. Questo congresso del Pd è rifondativo ed è, per la prima volta nella storia dal 2007, il più incerto. È in atto un confronto su idee di sinistra alternative di Paese, partito e società. Non me ne vogliano gli altri compagni di partito che stimo e rispetto molto ma il PD oggi non ha bisogno di undima di una veraed Ellyè l'unica che può farla. Su lavoro, clima, diritti, forma partito e partecipazione con Elly si cambia tutto”. Così Francesco, senatore Pd e coordinatore della mozioneal ...

Per Boccia «quando le critiche si fanno su una visione di società sono ben accette. Quando invece vengono fatte per provare a rimuovere un ostacolo che non ti consente di accaparrarti un ...