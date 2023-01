Patto per fermare i migranti Il premier Meloni in missione in Libia

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) L'Italia inincontra il muro di Haftar. IlGiorgia, insieme al ministro degli Esteri Tajani e quello dell'Interno Piantedosi, è oggi a Tripoli. La visita, però, non comprenderà la tappa a Bengasi, pare per volere del generale che non ha accettato di incontrare la delegazione italiana. Ufficialmente Haftar ha fatto sapere di trovarsi all'estero per motivi di salute. Ma secondo fonti locali, l'uomo forte della Cirenaica sarebbe inma non avrebbe nessuna intenzione di incontrare Giorgia. Il motivo sarebbe legato all'accordo sul gas che, a dire di Haftar, non è condiviso. Haftar e Fathi Bashagha, ildesignato dal Parlamento parallelo di Tobruk, infatti, non riconoscono ildi Tripoli Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Ma non ...