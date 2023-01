Pattinaggio di Figura | è favola Italia | Guignard-Fabbri sono campioni d’Europa

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Alla Metro Arena di Espoo (Finlandia) è calato il sipario sui Campionati Europei didi, la cui edizione 2023 passerà alla storia come quella dei record per l’. La danza ha infatti portato in dote le quarta medaglia tricolore nella manifestazione, poiché Charlénee Marco(Fiamme Azzurre) sifregiati del titolo. La coppiana si è messa al collo l’ambita e agognata medaglia d’oro pattinando un programma complessivamente superiore a quello degli avversari, senza lasciare alcuna possibilità alla concorrenza, come testimoniato dal fatto di essersi imposta sia nella Rhythm Dance di venerdì che nella Danza Libera del sabato., oltre a far propria la terza medaglia continentale ...