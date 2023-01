Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo | “Piccolo step verso il grande obiettivo | le Olimpiadi di Milano-Cortina”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nella serata di ieri, in occasione del programma libero maschile dei Campionati Europei didi figura 2023 in quel di Espoo, in Finlandia, l’azzurrosi è reso protagonista di una straordinaria prestazione che gli ha permesso di conquistare la medaglia d’argento continentale. Secondo solo al francese Adam Siao Him Fa (oro europeo con il punteggio di 267.77),migliora quanto fatto nel 2019 a Minsk dove aveva conquistato il bronzo europeo; esibitosi sulle note di “Talking to the moon” di Bruno Mars ha chiuso la prova con 259.92, con un’unica sbavatura nel corso della sua prova, sul quadruplo toeloop iniziale. Di seguito, il commento diriportato da Golden Skate: “Ho lavorato duramente per questo, sono felice per aver dimostrato a me stesso che il ...