Pattinaggio artistico | Gubanova è la Regina d’Europa Gutmann recupera e centra l’ottava piazza

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nell’anno dell’esclusione, una russa vince comunque il titolo continentale femminile. Ebbene sì. La naturalizzata georgiana Anastasiiaha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei 2023 di, rassegna in fase di conclusione a Espoo (Finlandia), regolando la più che quotata Loena Hendrickx. La nativa di Togliatti, già in testa alla classifica nel segmento più breve, ha confermato la leadership realizzando un libero di buona fattura, contrassegnato da due doppi axel e salti salti tripli, commettendo soltanto un errore di peso in un triplo flip, degradato dal pannello. Alzando ben gli scudi nelle components l’allieva di Evgeni Rukavitsin ha guadagnato 130.10 (64.31, 65.79) per 199.91 rifilando ben sei punti alla favorita della vigilia, la belga Loena Hendrickx che, dopo un avvio positivo, è stata ...