Pasqualino Maione torna a parlare dopo l’annuncio della malattia | “La mia battaglia | dimentico il presente per un po' ”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 gennaio 2023) Una settimana fa in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tvha rivelato di non stare bene e di essere stato ricoverato per più di quattro mesi. La notizia ha fatto il giro del web e il cantante di Amici ha voluto spiegare quello che gli è capitato in un video caricato sul suo profilo TikTok.ha rivelato di aver avuto due volte il Covid a luglio ed ha aggiunto che successivamente è stato malissimo, con febbre alta e svenimenti. Trasportato in ospedale, al 39enne è stata diagnosticata una brutta meningite che aveva già preso cervello e midollo osseo: “Mi hanno salvato appena in tempo. Ora sto combattendo una duracon questa brutta patologia. E no, non sono ingrassato ragazzi, se mi vedete così è per il cortisone e per le medicine che sto prendendo da mesi. I medici del Vanvitelli ...