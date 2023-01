Parla Leonardo | l’unico sopravvissuto al tragico incidente di Fonte Nuova | ‘Perché io?’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) È stato un risveglio terribile quello di. Ha dovuto sapere la verità su quanto è accaduto: i suoi amici, quelli che per lui erano come fratelli, non ci sono più. Lui èsuperstite di unche ha devastato cinque famiglie e la stessache mai si potrà riprendere completamente da una tragedia così grande. Hanno cercato di proteggerlo per un po’. Finché hanno potuto. I familiari dihanno tenuto la televisione spenta e i curiosi lontani. Non volevano che sapesse dalla tv che Valerio, Alessio, Simone, Giulia e Flavia, non c’erano più. Dovevano essere loro a dirglielo. Un compito non facile per il papà di Leo che in quell’assurdoha perso una parte del suo cuore, visto che quei cinque ragazzi erano come figli per lui. Le ...