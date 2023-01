Paris fashion week | Federer “molla” Anna Wintour per farsi una foto con le Blackpink | le regine del k-pop

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023) «I miei figli mi hanno detto che sarebbe stato il post definitivo». E non avevano tutti i torti, visto il numero di like, i bambini di Rogere Mirka Vavrinec. Lacaricata su Instagram dalla leggenda del tennis lo ritrae in posa insieme a Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, le quattro artiste della band, tra le più conosciute al mondo.si trovava alladi Parigi, con un cicerone di eccezione:, direttrice del mensile Vogue America, tra la più autorevoli riviste di moda al mondo. Pare che sollecitato dei suoi figli, fan del gruppo di k-pop,non abbia esitato nelgrafare con le, per poi diffondere la ...