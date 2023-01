(Di sabato 28 gennaio 2023) Sulla sedia a rotelle none resta... prigioniero nella giungla di auto e furgoni lasciati in sosta sui marciapiedi . Un mezzo tra questi aveva addirittura chiesto totalmente il ...

Sulla sedia a rotelle non riesce a tornare a casa e resta... prigioniero nella giungla di auto e furgoni lasciati in sosta sui marciapiedi . Un mezzo tra questi aveva addirittura chiesto totalmente il ...E non vogliono idei camion sulla Caorsana: servirebbe più polizia locale in zona contro questi comportamenti, oltre ad una segnaletica luminosa sugli spartitraffico della frazione.

Parcheggi selvaggi a Messina, disabile in carrozzina non riesce a tornare a casa FOTO Gazzetta del Sud - Edizione Messina

«Ospedale, parcheggi selvaggi: intervenga la polizia municipale» MaremmaOggi

Treviglio, raddoppiate le multe per i parcheggi selvaggi negli stalli dei disabili BergamoNews.it

"All’istituto Bachelet auto in sosta sulle aiuole" il Resto del Carlino

Belen parcheggia l'auto sui binari del tram e blocca il traffico a Milano La Gazzetta dello Sport

Sulla sedia a rotelle non riesce a tornare a casa e resta... prigioniero nella giungla di auto e furgoni lasciati in sosta sui marciapiedi . Un mezzo tra ...Si riunisce martedì il Comitato di zona per discutere dei problemi sollevati da residenti, imprenditori ed operatori turistici ...