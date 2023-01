Paolo Castellana | chiamato alla vice presidenza nazionale di Figisc Confcommercio

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 28 gennaio 2023) Importante incarico per , il sindacato italiano dei gestori d’ impianti stradali carburanti. La nomina apresidente vicario è giunta nel corso dell’ultimo Consigliodella Federazione, a conferma dell’importante impegno profuso daverso la categoria e nella attività di tutela dei gestori degli impianti nei loro complessi rapporti con le diverse compagnie petrolifere. Un riconoscimento per, dirigente storico di, che giunge in una importante fase vertenziale del settore e di difficile interlocuzione con il Governo; è di pochi giorni fa lo sciopero dei gestori, poi revocato al secondo giorno come atto di responsabilità verso gli automobilisti, a fronte di una situazione che vede i benzinai destinatari di proposte ...