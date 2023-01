Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | la SIS Roma vince ancora e resta a punteggio pieno

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) LaA1 di2022-vede scattare oggi, sabato 28 gennaio, l’undicesima giornata, la seconda di ritorno: la SISbatte il Rapallo per 14-8 e, portando per il momento a 6 le lunghezze di vantaggio sul Plebiscito Padova, che mercoledì 31 giocherà in casa contro il Bogliasco il match non disputato oggi per permettere alle patavine di prendere parte alla sfida d’andata dei quarti dell’Euro Cup 2022-. Le patavine vengono provvisoriamente agganciate al secondo posto dall’Orizzonte Catania, vittorioso sul Trieste per 14-6, con le etnee cheno così a -6 dalla vetta. Si rimescolano le carte nelle zone calde della graduatoria: la Florentia passa per 5-11 in casa ...