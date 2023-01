(Di sabato 28 gennaio 2023) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventesima giornata di. Al Gewiss Stadium primo tempo equilibrato che viene sbloccato dal gol di Maehle al 42?, nella ripresa grandissimo gol di Lookman a chiudere definitivamente i giochi a Bergamo, manca la reazione dei doriani sempre più nei guai. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-4-3): Musso 6.5; Toloi 6.5, Djimsiti 6, Scalvini 6.5 (42’st Demiral sv); Hateboer 6.5, De Roon 6, Koopmeiners 6, Maehle 7 (23’st Ruggeri 6); Lookman 7.5 (36’st Muriel 6), Hojlund 6.5 (23’st Zapata 6), Boga 6 (23’st Pasalic 6). In panchina: ...

Ledi- Sampdoria 2 - 0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium primo tempo equilibrato che viene ...Di seguito ecco le immagini salienti negli highlights di- Sampdoria. LE

Atalanta-Sampdoria, LE PAGELLE NERAZZURRE Calcio Atalanta

Pagelle Atalanta-Sampdoria: TOP e FLOP del match - VOTI Calcio News 24

Pagelle Atalanta-Sampdoria 2-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023 SPORTFACE.IT

Juventus-Atalanta 3-3, le pagelle Sky Sport

Serie A - Juventus-Atalanta 3-3, pagelle: Lookman super, Di Maria ... Eurosport IT

L’Atalanta batte la Sampdoria 2-0 grazie alle reti di Maehle e del solito Lookman e raggiunge per il momento il quarto posto in solitaria in classifica. Sesto risultato utile consecutivo per i ragazzi ...Le pagelle di Atalanta-Sampdoria 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium primo tempo equilibrato che viene sblo ...