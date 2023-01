Ostia ‘Correte c’è una bomba a scuola’ | ma voleva solo saltare l’interrogazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023), fate presto, c’è una. Questo il tenore della telefonata arrivata ieri ai Carabinieri della Compagnia di, che sono subito accorsi sul posto, nell’istituto Faraday di via Capo Sperone al civico 52. Dalla chiamata il fatto sembrava grave: toni concitati, preoccupazione, tensione. Ma, in realtà, era tutto falso e ben architettato: dall’altra parte della cornetta un ragazzo minorenne, uno studente, che ha lanciato l’allarme. E che, forse,o il compito in classe. Uno stratagemma per bloccare le lezioni e prendere tempo. Il falso allarme dellanella scuola diLa telefonata e la richiesta di aiuto è arrivata ieri mattina alla segreteria ...