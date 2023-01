OROSCOPO Oroscopo del giorno Domenica 29 Gennaio 2023

(Di sabato 28 gennaio 2023)del29quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete L’amore potrebbe regalarti una spiacevole sorpresa oggi, oppure potresti essere anche tu, per il tuo carattere veemente, geloso e aggressivo, a innescare una situazione che non riuscirai più a controllare. Dovresti pensarci due volte prima di litigare o entrare in conflitto con il tuo partner, altrimenti finirà sicuramente male.di oggi Toro Ti ritroverai con una giornata ricca di tensioni e problemi inaspettati, quasi tutti di natura ...

Oroscopo e previsioni di Paolo Fox del 29 Gennaio, tutte le novità in amore lavoro e salute per tutti i segni. Scopri i dettagli.Oroscopo Pesci di domani : previsioni del giorno 29/01/2023 Nettuno abbracciato a Venere nel segno oggi vi tiene al sicuro nel suo palazzo di cristallo sotto i mari, sorvegliato dalle guardie, Plutone ...