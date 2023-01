Oroscopo Branko Sabato 28 Gennaio 2023 | Ariete polemico

Leggi su zon

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’di Paolo Fox per oggi,28Attenzione alle polemiche, oggi siete particolarmente suscettibili e potreste scattare per nulla! Proposte interessanti in arrivo sul lavoro. Toro Bello questo cielo per l’amore! Nuovi incontri favoriti. Sul lavoro è invece arrivato il momento di rivedere delle vecchie collaborazioni. Gemelli Se siete solo perché non vi guardate attorno? Intriganti emozioni in vista! Sul lavoro avete delle buone intuizioni, fatele valere! Cancro Cielo agitato per i sentimenti, se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne. Sul lavoro non alimentate inutili polemiche. Leone Stelle intriganti per i sentimenti, mettete al bando ogni remora e lasciatevi andare! Sul lavoro un nuovo accordo potrebbe portarvi lontano. Vergine Oggi ...