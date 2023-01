Orietta Berti verso l’addio al GF Vip | “Tornerò da Fabio Fazio”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tra le tante novità del GF Vip 7, oltre allo studio rinnovato e Giulia Salemi, c’è anche la nuova opinionista,. Dopo un inizio in cui ha faticato a seguire bene tutte le dinamiche e a ricordare tutti i nomi dei gieffini, adesso la cantante è decisamente a suo agio accanto a Sonia Bruganelli, che invece già l’anno scorso aveva dimostrato di essere un’opinionista attenta e sempre preparata. Eppure pare che lail prossimo anno non sarà alla corte di Alfonso Signorini, a dare per primo la notizia è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. “Laanche grazie ad un buonissimo contratto è sbarcata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto la vedremo anche in Rai. – si legge su Oggi – L’artista emiliana infatti reciterà in un ruolo della serie di successo Che Dio Ci Aiuti. E ...