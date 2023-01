Orietta Berti lascia il GF Vip il prossimo anno | la conferma

Prossimamente, invece, vedremola quale, com'è stato per Stefano De Martino due anni fa, interpreterà se stessa. Sempre due anni fa, tra le mura del Convento degli Angeli Custodi è ...Oggi, nel corso di 'Giletti 102.5', collegata con Massimo Giletti e Luigi Santarelli, è intervenuta, che ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival di Sanremo, l'ultima volta del ...

Sanremo 2023, la frecciatina di Orietta Berti contro Ultimo: i pronostici dei vincitori del Festival della can ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Orietta Berti: "Possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo se no si arrabbia" Adnkronos

Orietta Berti: Mediaset non mi lascia andare a Sanremo quest'anno, poi svela se tornerà al GFVip Fanpage.it

Sanremo, Orietta Berti e la stoccata a Ultimo: "Altrimenti si arrabbia" Today.it

"Altrimenti si arrabbia...". La frecciatina di Orietta Berti a Ultimo ilGiornale.it

Orietta Berti si sbilancia sui suoi piani in tv il prossimo anno e lascia intendere che potrebbe non tornare al GFVip ...Così come spesso accade, anche per Orietta Berti è tempo di buoni propositi e di progetti per il nuovo anno. Intervistata da La Repubblica, la cantante ha parlato della sua carriera, del ruolo di opin ...