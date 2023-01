Orietta Berti lascia GF Vip | il ritorno da Fazio dopo delusione a Mediaset

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dovevano essere altri i progetti dioltre il Grande Fratello Vip. La sua presenza sulla poltrona da opinionista al fianco di Sonia Bruganelli è stata apprezzata da molti, ma anche contestata per la scarsa incisività che ha dimostrato in diverse occasioni. Il rapporto con Alfonso Signorini e la moglie di Paolo Bonolis sono ottimi. In una recente intervista concessa a La Repubblica ha dichiarato che con Signorini si trova bene, "è buono, religioso e andiamo d'accordo, mi tratta come una di famiglia"; con la Bruganelli, invece, sono amiche "io voglio salvare quello lei l'altro, ridiamo". Entro dicembre dello scorso anno su Canale 5 doveva andare in onda il programma di, due serate evento dedicate alla carriera e alla storia della cantante. L'idea era quella di ...