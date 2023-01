Orietta Berti lascerà il GF VIP? Ultime news sull’opinionista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) La partecipazione dinelle vesti di opinionista al Grande Fratelloaveva fatto molto discutere. La donna infatti era stata solitamente ingaggiata anche da Fabio Fazio – che la voleva, come sempre, nella studio di Che Tempo che fa– declinando però l’offerta. È poi emerso che alla base della sua scelta vi fossero delle motivazioni prettamente economiche, in quanto – come ha dichiarato lo stessa- la Mediaset le aveva offerto una cospicua somma di denaro. Tuttavia, “le nozze” tra la celebre artista e il reality di Signorini sembrano non essere andate secondo i piani. Cosa sarà successo?opinionista al GF7: con lei ‘ritorna’ Sonia Bruganellie la partecipazione come opinionista al ...