Ordine Avvocati di Benevento e Ariano Irpino | i risultati delle elezioni

La magistratura è stata rappresentata dal procuratore generale Sergio Sottani e glidal nuovo presidente dell'di Perugia Carlo Orlando.... Francesco Enrico Saluzzo (procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino), Simona Grabbi (presidente del Consiglio dell'deglidi Torino), Carmelina De ...

Ordine Avvocati, Logrieco sarà il presidente: vince la lista Innovare con esperienza quotidianodipuglia.it

Savona, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine degli Avvocati IVG.it

Giustizia: Ordine avvocati Milano, 'parliamo al telefono con circospezione' La Sicilia

Ordine avvocati, concluso lo scrutinio: tutti gli eletti – Terre Marsicane Terre Marsicane

Rinnovo consiglio ordine avvocati, Verdecchia: "Bisogna essere uniti senza abbassare la testa" MarsicaLive

Per Antonio Tafuri, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, “non si possono comprimere i diritti delle persone: la difesa è inviolabile e deve essere sempre tutelata. Non è ...Avvocati, in 1.600 al voto: spoglio al carcere Borbonico, stasera il nuovo consiglio. Ordine degli avvocati di Avellino alle urne fino alle 15. Porte aperte al Tribunale per le elezioni che hanno ...