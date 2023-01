“Ora riposa in pace” Calcio in lutto | morto uno dei grandi protagonisti dell’Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il mondo delitaliano piange la scomparsa di un suo dirigente. A 79 anni èCarlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ruolo che ha ricoperto dal 2014 al 2017. Da giorni era ricoverato all’ospedale di Erba. Rappresenta un pezzo di storia delin Italia: infatti durante la sua presidente la Nazionale non ha raggiunto la qualificazione ai mondiali di Russia 2018 e per questo motivo è stato costretto a dimettersi. Tavecchio sarà ricordato anche per essere stato tra i primi a sostenere l’avvento della tecnologia nelcon l’adozione del Var per correggere i chiari errori degli arbitri nelle valutazioni di episodi di campo. L’ultima uscita pubblica due settimane fa – scrive la Gazzetta dello sport – in occasione dell’assemblea proprio della LND Lombardia, poi alcuni problemi di natura polmonare e ...