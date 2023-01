Opinionista via dal GF Vip | ritorno alle origini | in che rapporti è con Signorini

Leggi su blogtivvu

Una delle opinioniste del GF Vip, tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al termine di questa edizione del GF Vip andrà sicuramente via. Sebbene non sia stata del tutto esplicita, tra le righe la cantante ha fatto intendere la sua decisione di tornare, ed esattamente da Fabio Fazio.via dal GF Vip: