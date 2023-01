Ini reati delle baby gang, inoltre, ha parlato dell'reati in famiglia, baby gang e bancarotte a Milano. Il Presidente della Corte di Appello, infatti, ha rimarcato un 'cospicuo ......Milano è stato registrato un "impressionantedelle procedure in materia di protezione internazionale e di asilo politico". Lo ha spiegato il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe, ...

Ondei, aumento numero richieste asilo Agenzia ANSA

Nuovo anno giudiziario, Ondei: "Impressionante numero di richieste di asilo. Allarme per la crescita dei reat… La Repubblica

Inaugurazione anno giudiziario, Ondei: Senza magistrati riforme impossibili Affaritaliani.it

Anno giudiziario, sos delle toghe: “La mafia non è vinta, servono le intercettazioni. Organici e risorse insu… La Stampa

Bergamo, Rsa tra bollette alle stelle, personale mancante e posti vuoti: «Gli aumenti sulle rette non sono... Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In aumento i reati delle baby gang Ondei, inoltre, ha parlato dell'aumento reati in famiglia, baby gang e bancarotte a Milano. Il Presidente della Corte di Appello, infatti, ha rimarcato un "cospicuo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...