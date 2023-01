Offese online a Liliana Segre | chiuse indagini per 17 uomini e tre donne

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 gennaio 2023) Venti persone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per ledi carattere antisemita postatecontro la senatrice a vita. Tra loro, secondo quanto si è appreso, figura anche Chef Rubio. L'accusa, per tutti, è diffamazione a mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o razziali. Le 20 persone denunciate, 17e tre, sono di età (hanno tra i 21 e i 74 anni), sesso, professioni e provenienze diverse. Nessuno dei venti denunciati - riferiscono fonti investigative - appartiene a gruppi riconducibili all'area di estrema destra. Solo uno di loro, un quarantasettenne di Pietrasanta (Lucca), ha alle spalle un precedente nel 2014 per manifestazione a sostegno del disciolto partito fascista. Tra i denunciati anche due ...