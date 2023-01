Ofanto | esondazione | “non è colpa della pioggia ma della mancata manutenzione dell’alveo” Ventola

Leggi su noinotizie

(Di sabato 28 gennaio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Francesco, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionalePuglia: Fortunatamente non ci sono feriti, ma ettari ed ettari di uliveto e coltivazioni sono completamente immerse in acqua lì dove il fiumeè esondato. Un evento straordinario? Assolutamente NO! Non sono state le pur abbondanti precipitazioni a provocare gli ingenti danni e distruggere il lavoro di tanti agricoltoriBAT, ma la sciatteria, l’incuria e lada parteRegione Puglia. So quello che dico perché sia da sindaco di Canosa di Puglia sia da presidenteProvincia BAT, quindi parliamo di circa 10 anni fa, in tutte le sedi ...