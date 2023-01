Odissea per il passaporto | tra lunghe code | open day e attese di mesi Cosa sta succedendo

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 gennaio 2023) I tempi per il rilascio o il rinnovo del documento si sono allungati considerevolmente e in molte città risulta impossibile prendere un appuntamento. Tant’è che alcune Questure hanno introdotto degliday. Ma la situazione non migliora. A Torino, nella giornata di sabato 28 gennaio, migliaia di persone si sono messe in coda dall’alba e non tutti ce l’hanno fatta A cura di Daniele Troilo