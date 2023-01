Nuria Brancaccio in tabellone a Cali

(Di sabato 28 gennaio 2023)è ai blocchi di partenza della "Copa Oster" , WTA 125k dotato di un montepremi da 115.000 dollari di scena sui campi in terra battuta di, in Colombia . La 22enne di Torre del ...

La trasferta sudamericana di Nuria Brancaccio è stata più che positiva. La tennista di Torre del Greco, dopo la vittoria della scorsa settimana nell'ITF di Buenos Aires, ha fatto strada anche nel secondo torneo disputato sulla terra rossa argentina.

Nuria Brancaccio è ai blocchi di partenza della "Copa Oster", WTA 125k dotato di un montepremi da 115.000 dollari di scena sui campi in terra battuta di Cali, in Colombia. La 22enne di Torre del Greco