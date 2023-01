Nuoto | Thomas Ceccon sugli scudi nei 200 sl all’Euro Meet 2023 Vittorie per Di Pietro | Carraro e Poggio

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Uno spettacolo tricolore nella seconda giornata dell’Euro, evento del calendario internazionale natatorio di scena presso la piscina del Centre National Sportif et Culturel d’Coque in Lussemburgo. Un day-2 nel quale il gruppo tricolore ha mostraro chiari segnali di vitalità. Si parte da. L’azzurro, impegnato nei 200 stile libero, ha messo in mostra tutta la sua classe. Lui, oro iridato/europeo in carica e primatista mondiale dei 100 dorso, ama spaziare e l’ha voluto far vedere in questa circostanza. Nelle quattro vasche l’allievo di Alberto Burlina è andato a prendersi il successo con il crono di 1:46.52 davanti al francese Charles Rihoux (1:49.30) e all’ucraino Illia Linnyk (1:50.73). Un tempo notevole per lui che ha sbriciolato il proprio personale di 1:48.95, nuotato l’anno scorso negli Assoluti estivi di Ostia, ...